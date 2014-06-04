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Номер извещения
31401162135
Уникальный номер закупки
152
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2014 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2014 11:00 GMT +304.06.2014 11:0004.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401162135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.06.2014 11:0005.06.2014 11:0005.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401162135Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время проведения
06.06.2014 10:0006.06.2014 10:0006.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401162135Дата и время проведения Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Подведение итогов не позднее
12.06.2014 10:3612.06.2014 10:3612.06.2014 10:36Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401162135Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Начальная цена
4 397 875,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
219 893,75 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15 812,50 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1, Российская Федерация, г. Москва, улица Вольная, дом 30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
01.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15812
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