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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2014 11:0004.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401162135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401162135

    Уникальный номер закупки

    152

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2014 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2014 11:00 GMT +304.06.2014 11:0004.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401162135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.06.2014 11:0005.06.2014 11:0005.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401162135Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата и время проведения

    06.06.2014 10:0006.06.2014 10:0006.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401162135Дата и время проведения Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2014 10:3612.06.2014 10:3612.06.2014 10:36Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401162135Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.06.201412.06.2014 10:3612.06.2014 10:36Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401162135Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Начальная цена

    4 397 875,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    219 893,75 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    219 893,75

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15 812,50 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г. Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1, Российская Федерация, г. Москва, улица Вольная, дом 30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (раздел 11 аукционной документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    01.5

    Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты) для столовой ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ""

    Кол-во: 15812

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