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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401162015
Уникальный номер закупки
231
Наименование закупки
Поставка воды питьевой (бутилированной) 1 класса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2014 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-66
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле безалкогольными напитками в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой (бутилированной) 1 класса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2014 09:00 GMT +305.06.2014 09:0005.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401162015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой (бутилированной) 1 классаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2014 09:0005.06.2014 09:0005.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401162015Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой (бутилированной) 1 классаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.06.2014 14:0026.06.2014 14:0026.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401162015Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой (бутилированной) 1 классаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой (бутилированной) 1 класса
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 000 бутылей по 19 л.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620025, г. Екатеринбург, ОАО «Аэропорт Кольцово», службы предприятияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
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