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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП624556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (4 лот).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.12.2016 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Почтовый адрес
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
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Адрес электронной почты
info@komrealty.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенцов Михаил Егорович
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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Право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2017 16:00 GMT +325.01.2017 16:0025.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП624556Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2017 12:0026.01.2017 12:0026.01.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП624556Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
27.01.2017 12:0027.01.2017 12:0027.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП624556Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
27.01.2017 16:0027.01.2017 16:0027.01.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП624556Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)
Начальная цена
180 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 010,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2017 16:00 GMT +325.01.2017 16:0025.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП624556Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2017 12:0026.01.2017 12:0026.01.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП624556Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
27.01.2017 12:0027.01.2017 12:0027.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП624556Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
27.01.2017 16:0027.01.2017 16:0027.01.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП624556Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 4)
Начальная цена
180 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 010,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов