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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (2 лот).

    открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (2 лот).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2017 16:0025.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП624553Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значенияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП624553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (2 лот).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.12.2016 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Аукционный дом «Недвижимость для бизнеса»
    Все закупки и тендеры ЗАО Аукционный дом «НДБ»

    Юридический адрес

    115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217

    Почтовый адрес

    115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@komrealty.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенцов Михаил Егорович

    Место рассмотрения предложений

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость, недвижимость

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2017 16:00 GMT +325.01.2017 16:0025.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП624553Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2017 12:0026.01.2017 12:0026.01.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП624553Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Дата и время проведения

    27.01.2017 12:0027.01.2017 12:0027.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП624553Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2017 16:0027.01.2017 16:0027.01.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП624553Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    27.01.201727.01.2017 16:0027.01.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП624553Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (ЛОТ 2)

    Начальная цена

    169 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 460,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Аукционный дом «НДБ»
    Все закупки и тендеры ЗАО Аукционный дом «НДБ»

    Адрес местонахождения

    115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    68

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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