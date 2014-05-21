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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП405168
Уникальный номер закупки
168 лот
Наименование закупки
Об оказании транспортных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 909 193-35-16
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
nosin@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Осину Н.А
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно предложения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2014 18:00 GMT +321.05.2014 18:0021.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405168Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложенияТюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2014 18:0021.05.2014 18:0021.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405168Дата и время вскрытия заявок Согласно предложенияТюмень
Подведение итогов не позднее
04.06.2014 18:0004.06.2014 18:0004.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405168Подведение итогов не позднее Согласно предложенияТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно предложения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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