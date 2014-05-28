Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый запрос цен №6/05/29-ЗД/060514-ОЗЦ:Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    открытый запрос цен №6/05/29-ЗД/060514-ОЗЦ:Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2014 12:0028.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405154Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405154

    Уникальный номер закупки

    6-5/29-ЗД/0605014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос цен №6/05/29-ЗД/060514-ОЗЦ:Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    уведомление

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос цен Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2014 12:00 GMT +328.05.2014 12:0028.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405154Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2014 12:0028.05.2014 12:0028.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405154Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос цен Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.201404.06.2014 17:0004.06.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405154Подведение итогов не позднее Открытый запрос цен Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос цен Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    O

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Открытый запрос цен Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2014 12:00 GMT +328.05.2014 12:0028.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405154Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2014 12:0028.05.2014 12:0028.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405154Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос цен Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.201404.06.2014 17:0004.06.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405154Подведение итогов не позднее Открытый запрос цен Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос цен Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    O

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014250
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 1241/505-1261/525 (20 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах.
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром)....
    593646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 495 481 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013835
    Закупка дисков и электродов
    Закупка дисков и электродов
    591702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ДСК АВТОБАН
    Закупка ДСК АВТОБАН № ГП237185
    Опоры освещения для объекта строительства "М-12 4-й этап".
    Опоры освещения для объекта строительства "М-12 4-й этап".
    593496
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка ДСК АВТОБАН
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013607
    Закупка прокладок из полиамида
    Закупка прокладок из полиамида
    590804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014245
    Выполнение работ по химической обработке трассы для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году
    Выполнение работ по химической обработке трассы для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022...
    593639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 178 918
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211081232
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (11)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593595
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 490 726
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить