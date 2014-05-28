открытый запрос цен №6/05/29-ЗД/060514-ОЗЦ:Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП405154 Уникальный номер закупки 6-5/29-ЗД/0605014 Номер закупки Наименование закупки открытый запрос цен №6/05/29-ЗД/060514-ОЗЦ:Лот №1. На право заключения договора на поставку канцтоваров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»Лот №2. На право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала «Южэнергосетьпроект» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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