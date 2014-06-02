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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401156503
Уникальный номер закупки
41/2014
Наименование закупки
поставка продуктов питания (консервы, сгущенное молоко, соусы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2014 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (консервы, сгущенное молоко, соусы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2014 14:00 GMT +302.06.2014 14:0002.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401156503Дата и время окончания срока приема заявок поставка продуктов питания (консервы, сгущенное молоко, соусы)Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2014 14:0002.06.2014 14:0002.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401156503Дата и время вскрытия заявок поставка продуктов питания (консервы, сгущенное молоко, соусы)Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (консервы, сгущенное молоко, соусы)
Начальная цена
461 522,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25006 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.38
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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