поставка продуктов питания (лимонады, минеральная вода) в ассортименте

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Склад – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33; Буфет столовой - г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43; Буфет № 15- г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3; Магазин № 17 – г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, д.89; Магазин № 30 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.97; Магазин № 32 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10; Магазин № 36- г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, ул. Юфимцева, пер. Соборный (в.ч. 4-5.19) Магазин № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская /пр. Соколова, д.97/66; Буфет № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10; Буфет № 16 – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33; Буфет № 5 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.97; Чайная № 10 – Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, д. 22; Чайная № 14 – Ростовская область, Аксайский район, п. Рас-свет, ул. Дорожная, д.3; Чайная № 18 – Ростовская область, Аксайский район, п. Степной, ул. Звездная, д.1; Чайная № 19 – Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская/пр. Платовский, д.36/45.Рассчитать логистику >