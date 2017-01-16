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Номер извещения
ГП624222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.12.2016 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-39-87
Факс
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Адрес электронной почты
svetlana.karpova@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Карпова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.01.2017 11:00 GMT +316.01.2017 11:0016.01.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП624222Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.01.2017 11:0016.01.2017 11:0016.01.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП624222Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2017 12:0031.01.2017 12:0031.01.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП624222Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»Екатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
31.01.201731.01.2017 12:0031.01.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП624222Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по монтажу и последующему демонтажу инвентарных строительных лесов в рамках технического перевооружения ЭФ Бл. 1, 9 филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
43.99.20.000
43.99.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов