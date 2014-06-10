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Номер извещения
ГП405081
Уникальный номер закупки
80
Наименование закупки
выполнение работ по установке фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.05.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2014 10:00 GMT +310.06.2014 10:0010.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2014 10:0010.06.2014 10:0010.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405081Дата и время вскрытия заявок Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.06.2014 15:0017.06.2014 15:0017.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405081Подведение итогов не позднее Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по монтажу фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Требования поставки документации при выполнении работ. При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: - акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». - исполнительную документацию, исполнительные чертежи на установленное оборудование. - паспорта и сертификаты на установленное оборудование - отчет о приемо-сдаточных испытаниях. Срок выполнения работ 2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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