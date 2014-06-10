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    Главная / Торги / выполнение работ по установке фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

    выполнение работ по установке фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2014 10:0010.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405081

    Уникальный номер закупки

    80

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по установке фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.05.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    пакет документов

    Техническое задание на установку фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

    рабочий проект на установку фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия №74.30026-ВК

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 208-42-27

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2014 10:00 GMT +310.06.2014 10:0010.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2014 10:0010.06.2014 10:0010.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405081Дата и время вскрытия заявок Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2014 15:0017.06.2014 15:0017.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405081Подведение итогов не позднее Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.201417.06.2014 15:0017.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405081Подведение итогов не позднее Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнить: Монтаж фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по монтажу фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Требования поставки документации при выполнении работ. При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: - акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». - исполнительную документацию, исполнительные чертежи на установленное оборудование. - паспорта и сертификаты на установленное оборудование - отчет о приемо-сдаточных испытаниях. Срок выполнения работ 2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных подрядчиком работ производится ОАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в течение 30 дней с момента сдачи-приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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