выполнение работ по установке фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по монтажу фонтанчиков для промывания глаз в ЗАС 1 и ЗАС 2 автотранспортного предприятия Требования поставки документации при выполнении работ. При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: - акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». - исполнительную документацию, исполнительные чертежи на установленное оборудование. - паспорта и сертификаты на установленное оборудование - отчет о приемо-сдаточных испытаниях. Срок выполнения работ 2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.