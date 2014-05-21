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Номер извещения
ГП405073
Уникальный номер закупки
03/07-ЗД/290414-ОЗП
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/07-ЗД/290414-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования ГТУ-1 ГТУ-2 (5 лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар
Подведение итогов не позднее
13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар
Подведение итогов не позднее
13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар
Подведение итогов не позднее
13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматики
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запорно-регулирующая арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматураКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Запорно-регулирующая арматураКраснодар
Подведение итогов не позднее
13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорно-регулирующая арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар
Подведение итогов не позднее
13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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