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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/07-ЗД/290414-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования ГТУ-1 ГТУ-2 (5 лотов).

    Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/07-ЗД/290414-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования ГТУ-1 ГТУ-2 (5 лотов).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405073

    Уникальный номер закупки

    03/07-ЗД/290414-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/07-ЗД/290414-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования ГТУ-1 ГТУ-2 (5 лотов).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03/07-ЗД/290414-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201413.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Циркуляционный насос горячей воды G=500м³/ч; Н=22м вод. ст.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201413.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВтКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пароводяной подогреватель контура горячей воды Q=4800кВт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201413.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматикиКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии G=16,1м3/ч; H=18,3м вод.ст. со шкафом управления и автоматики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Запорно-регулирующая арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматураКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Запорно-регулирующая арматураКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201413.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорно-регулирующая арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2014 12:00 GMT +321.05.2014 12:0021.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405073Дата и время окончания срока приема заявок Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2014 12:0022.05.2014 12:0022.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405073Дата и время вскрытия заявок Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2014 12:0013.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201413.06.2014 12:0013.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405073Подведение итогов не позднее Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рампа перепускная азотная G=20м3/ч; P=0,6кгс/см2 РПх1/3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Поставка запасных частей для автокранов КС- 45717–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка запасных частей для автокранов КС- 45717–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири»...
    589745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СГК-1
    Попозиционная № АП013069
    Поставка запасных частей для автокрана Terex RT 230–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 Олекминская для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка запасных частей для автокрана Terex RT 230–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири»...
    588574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080436
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (9)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    58 195 264
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
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