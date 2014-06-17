Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт; Авансовый платеж - 30%. 60% - с момента получения извещения о готовности поставки; 10% от стоимости контракта оплачиваются только после подписания акта ввода в эксплуатацию. *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются. Поставка в течение 30 рабочих дней после подписания договора