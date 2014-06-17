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    Главная / Торги / Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)

    Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2014 09:0017.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401136076Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401136076

    Уникальный номер закупки

    202

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.05.2014 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация версия 2

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2014 09:00 GMT +317.06.2014 09:0017.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401136076Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 09:0017.06.2014 09:0017.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401136076Дата и время вскрытия заявок Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2014 14:0001.07.2014 14:0001.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401136076Подведение итогов не позднее Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.07.201401.07.2014 14:0001.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401136076Подведение итогов не позднее Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)

    Начальная цена

    1 430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Площадка дилера в г. ЕкатеринбургеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчёт; Авансовый платеж - 30%. 60% - с момента получения извещения о готовности поставки; 10% от стоимости контракта оплачиваются только после подписания акта ввода в эксплуатацию. *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются. Поставка в течение 30 рабочих дней после подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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