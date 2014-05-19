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Номер извещения
ГП405038
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Шары для шаровых мельниц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Почтовый адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Контактный телефон
+7 910 491-16-81
Факс
+7 495 287-08-05
Адрес электронной почты
m.kharin@ugold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харин Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шары для шаровых мельниц. Диаметр 60 мм - 300 тонн и 100 мм - 150 тонн, тип твёрдости 3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2014 12:00 GMT +319.05.2014 12:0019.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405038Дата и время окончания срока приема заявок Шары для шаровых мельниц. Диаметр 60 мм - 300 тонн и 100 мм - 150 тонн, тип твёрдости 3Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2014 12:0019.05.2014 12:0019.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405038Дата и время вскрытия заявок Шары для шаровых мельниц. Диаметр 60 мм - 300 тонн и 100 мм - 150 тонн, тип твёрдости 3Челябинск
Подведение итогов не позднее
20.05.2014 15:0020.05.2014 15:0020.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405038Подведение итогов не позднее Шары для шаровых мельниц. Диаметр 60 мм - 300 тонн и 100 мм - 150 тонн, тип твёрдости 3Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шары для шаровых мельниц. Диаметр 60 мм - 300 тонн и 100 мм - 150 тонн, тип твёрдости 3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
450 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. ПластРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Отсутствуют
27.35.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 450
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