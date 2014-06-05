Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по отводу поверхностных сточных вод с территории водозаборных сооружений ООО «Водоканал-59» Требования поставки документации при выполнении работ. При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: 1. акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». 2. исполнительную документацию, исполнительные чертежи. 3. паспорта и сертификаты на установленное оборудование 4. отчет о приемо-сдаточных испытаниях. Срок выполнения работ до 01 декабря2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.