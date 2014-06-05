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    Главная / Торги / выполнение работ по отводу поверхностных сточных вод с территории водозаборных сооружений ООО «Водоканал-59»

    выполнение работ по отводу поверхностных сточных вод с территории водозаборных сооружений ООО «Водоканал-59»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2014 11:0005.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405018Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405018

    Уникальный номер закупки

    78

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по отводу поверхностных сточных вод с территории водозаборных сооружений ООО «Водоканал-59»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    проект организации работ

    смета на строительство

    пояснительная записка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 208-42-27

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2014 11:00 GMT +305.06.2014 11:0005.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405018Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2014 11:0005.06.2014 11:0005.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405018Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2014 15:0012.06.2014 15:0012.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405018Подведение итогов не позднее 1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.06.201412.06.2014 15:0012.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405018Подведение итогов не позднее 1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Выполнить реконструкцию существующих автодорог 2. Построить приемные резервуары 3. Оборудовать приемные резервуары погружными насосами 4. Проложить напорные сети ливневой канализации 5. Проложить сети электроснабжения, автоматизации и дистанционного управления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по отводу поверхностных сточных вод с территории водозаборных сооружений ООО «Водоканал-59» Требования поставки документации при выполнении работ. При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: 1. акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». 2. исполнительную документацию, исполнительные чертежи. 3. паспорта и сертификаты на установленное оборудование 4. отчет о приемо-сдаточных испытаниях. Срок выполнения работ до 01 декабря2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных подрядчиком работ производится ОАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в течение 30 дней с момента сдачи-приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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