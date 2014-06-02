Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Разработка проектной, рабочей и сметной документации, изготовление и поставка технологического оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию установки закалки прокатных валков ТПЧ в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод». Организация, оказывающая услуги, должна иметь опыт (от 10 лет) проектирования и монтажа подобного оборудования, указанного в Техническом задании, подтвержденный референт-листом. Гарантия на выполненные работы и оборудование от 1 года. Срок выполнения всего комплекса работ - 12 месяцев