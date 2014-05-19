Открытый одноэтапный запрос предложений №03/08-ЗД/290414-ОЗП на право заключения Договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетических котлов БКЗ-210-140 БКЗ-220-100, ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения инновационных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей и диапазона регулирования».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП405013 Уникальный номер закупки 03/08-ЗД/290414-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений №03/08-ЗД/290414-ОЗП на право заключения Договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетических котлов БКЗ-210-140 БКЗ-220-100, ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения инновационных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей и диапазона регулирования». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 03/08-ЗД/290414-ОЗП

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