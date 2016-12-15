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Номер извещения
ГП612167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2016 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 320-87-80
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
e.churaevskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чураевская Екатерина Анатольенва
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2016 14:00 GMT +315.12.2016 14:0015.12.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП612167Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)Белгород
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2016 14:0015.12.2016 14:0015.12.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП612167Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)Белгород
Подведение итогов не позднее
31.01.2017 17:0031.01.2017 17:0031.01.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП612167Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)Белгород
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
46.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 273866
Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2016 14:00 GMT +315.12.2016 14:0015.12.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП612167Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)Белгород
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2016 14:0015.12.2016 14:0015.12.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП612167Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)Белгород
Подведение итогов не позднее
31.01.2017 17:0031.01.2017 17:0031.01.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП612167Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)Белгород
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для сельскохозяйственной техники АПХ Мираторг (дефектовки 2016-2017гг)
Начальная цена
11 333,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
46.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 273866