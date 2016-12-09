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Номер извещения
ГП612145
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2016 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, д. 94, корп.5, пом. XLIX, ком. 2
Почтовый адрес
119571, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, д. 94, корп.5, пом. XLIX, ком. 2
Контактный телефон
+7 495 223-07-25
Факс
+7 495 223-07-25
Адрес электронной почты
alexey.rodintsev@git-holding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родинцев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2016 23:00 GMT +309.12.2016 23:0009.12.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП612145Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2016 23:0009.12.2016 23:0009.12.2016 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП612145Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения.Москва
Подведение итогов не позднее
16.12.2016 23:0016.12.2016 23:0016.12.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП612145Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения.Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
16.12.201616.12.2016 23:0016.12.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП612145Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оборудования системы многофункциональной промышленной связи «Industronic», установленного на объектах производственного фонда Киринского газоконденсатного месторождения.
Начальная цена
483 761,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сервисное обслуживание 2-х систем Intron-D и 1-го оптического выноса.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
П-ов Сахалин, пос. Ноглики, ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Группа индустриальных технологий
Все закупки и тендеры Группа индустриальных технологий
Адрес местонахождения
119571, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, д. 94, корп.5, пом. XLIX, ком. 2
Отсутствуют
61.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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