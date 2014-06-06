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Номер извещения
ГП404481
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.Астрахань
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16
Почтовый адрес
117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16
Контактный телефон
+7 800 100-66-22
Факс
+7 495 719-83-33
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гриненко Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.Астрахань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2014 10:00 GMT +306.06.2014 10:0006.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404481Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.АстраханьМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2014 10:3006.06.2014 10:3006.06.2014 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404481Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.АстраханьМосква
Дата и время проведения
06.06.2014 11:0006.06.2014 11:0006.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404481Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.АстраханьМосква
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404481Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.АстраханьМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000127 г.Астрахань
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) VIN XTT31630090000127. Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16
117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16
Отсутствуют
50.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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