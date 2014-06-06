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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.Астрахань

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.Астрахань

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2014 10:0006.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404479Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.АстраханьМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404479

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.Астрахань

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром
    Все закупки и тендеры Газпром

    Юридический адрес

    117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16

    Почтовый адрес

    117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16

    Контактный телефон

    +7 800 100-66-22

    Факс

    +7 495 719-83-33

    Адрес электронной почты

    inf@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гриненко Денис Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.Астрахань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2014 10:00 GMT +306.06.2014 10:0006.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404479Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.АстраханьМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.06.2014 10:3006.06.2014 10:3006.06.2014 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404479Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.АстраханьМосква

    Дата и время проведения

    06.06.2014 11:0006.06.2014 11:0006.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404479Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.АстраханьМосква

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404479Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.АстраханьМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404479Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.АстраханьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) 2008 г.в. VIN XTT31630090000169 г.Астрахань

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт. UAZ Patriot (УАЗ-3163-340) VIN XTT31630090000169. Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром
    Все закупки и тендеры Газпром

    Адрес местонахождения

    117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16

    117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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