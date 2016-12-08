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Номер извещения
31604417867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка мобильных телефонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2016 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
Почтовый адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Контактный телефон
+7 3532 70-65-42
Факс
+7 3532 70-24-13
Адрес электронной почты
ords.zakupki@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловых Евгения Николаевна
Место рассмотрения предложений
460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мобильных телефонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2016 08:00 GMT +308.12.2016 08:0008.12.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604417867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мобильных телефонов460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2016 08:0009.12.2016 08:0009.12.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604417867Дата и время вскрытия заявок Поставка мобильных телефонов460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Подведение итогов не позднее
14.12.2016 08:0014.12.2016 08:0014.12.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604417867Подведение итогов не позднее Поставка мобильных телефонов460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильных телефонов
Начальная цена
286 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
26
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 168
Поставка мобильных телефонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2016 08:00 GMT +308.12.2016 08:0008.12.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604417867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мобильных телефонов460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2016 08:0009.12.2016 08:0009.12.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604417867Дата и время вскрытия заявок Поставка мобильных телефонов460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Подведение итогов не позднее
14.12.2016 08:0014.12.2016 08:0014.12.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604417867Подведение итогов не позднее Поставка мобильных телефонов460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильных телефонов
Начальная цена
286 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
26
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 168