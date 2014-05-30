www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП404462
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Выбор единого поставщика телекоммуникационных услуг для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 812 322-81-88
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Myshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мышкин Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор единого поставщика телекоммуникационных услуг для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2014 10:00 GMT +330.05.2014 10:0030.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404462Дата и время окончания срока приема заявок Выбор единого поставщика телекоммуникационных услуг для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2014 11:0030.05.2014 11:0030.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404462Дата и время вскрытия заявок Выбор единого поставщика телекоммуникационных услуг для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 15:0030.06.2014 15:0030.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404462Подведение итогов не позднее Выбор единого поставщика телекоммуникационных услуг для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор единого поставщика телекоммуникационных услуг для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
64.20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.