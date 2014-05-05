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Номер извещения
ГП404459
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка электродов для нужд ОАО "Трансинжстрой" в мае 2014 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка электродов для нужд ОАО "Трансинжстрой" в мае 2014 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2014 14:00 GMT +305.05.2014 14:0005.05.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404459Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродов для нужд ОАО "Трансинжстрой" в мае 2014 г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2014 14:0005.05.2014 14:0005.05.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404459Дата и время вскрытия заявок Закупка электродов для нужд ОАО "Трансинжстрой" в мае 2014 г.Москва
Подведение итогов не позднее
12.05.2014 14:0012.05.2014 14:0012.05.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404459Подведение итогов не позднее Закупка электродов для нужд ОАО "Трансинжстрой" в мае 2014 г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электродов для нужд ОАО "Трансинжстрой" в мае 2014 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
31.62.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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