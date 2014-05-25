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    Главная / Торги / Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS

    Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2014 10:0025.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405207

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Документация

    УТОЧНЕНИЯ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1

    Почтовый адрес

    620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1

    Контактный телефон

    +7 343 247-11-01 доб. 119

    Факс

    +7 343 247-10-73

    Адрес электронной почты

    malutina@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малютина Валентина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Газы промышленные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2014 10:00 GMT +325.05.2014 10:0025.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2014 10:0026.05.2014 10:0026.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405207Дата и время вскрытия заявок Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2014 13:0028.05.2014 13:0028.05.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405207Подведение итогов не позднее Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.201428.05.2014 13:0028.05.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405207Подведение итогов не позднее Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штук

    Начальная цена

    7 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    седельный тягач MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз в пределах РФРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 20%, остальные 80% в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Поставщика о готовности Товара (Продукции) к отгрузке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1

    620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Извещение

    28.09.2016

    Документация

    28.09.2016

    УТОЧНЕНИЯ

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MAN TGS 19.4004X2 BLS "

    Кол-во: 2

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