www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП405207
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
Почтовый адрес
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Контактный телефон
+7 343 247-11-01 доб. 119
Факс
+7 343 247-10-73
Адрес электронной почты
malutina@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малютина Валентина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штук
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2014 10:00 GMT +325.05.2014 10:0025.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2014 10:0026.05.2014 10:0026.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405207Дата и время вскрытия заявок Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.05.2014 13:0028.05.2014 13:0028.05.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405207Подведение итогов не позднее Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штукЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка седельных тягачей MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штук
Начальная цена
7 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
седельный тягач MAN TGS 19.4004X2 BLS в количестве 2 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз в пределах РФРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Отсутствуют
24.11
Документация лота
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.