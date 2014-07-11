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    Главная / Торги / Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы"

    Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 16:0011.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics. Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404449

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Stepanenko2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степаненко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 16:00 GMT +311.07.2014 16:0011.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics. Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2014 16:0011.07.2014 16:0011.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404449Дата и время вскрытия заявок Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics. Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 16:0031.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404449Подведение итогов не позднее Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics. Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация и кол-во по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течении 60 календарных дней со дня поступления товара, поставка товара включена в стоимость
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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