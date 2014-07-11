Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка гибких многозонных термопар для реакторов нефтепереработки для нужд ОАО "Ижорские заводы". Закупка у 2х поставщиков, рекомендованных лицензиаром проекта компанией UOP: Gayesko, Daily Thermetics. Документация и кол-во по запросу при условии предоставления дилерского соглашения с Gayesko или Daily Thermetics.