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Номер извещения
ГП404429
Уникальный номер закупки
250414
Наименование закупки
Закупка двух компенсаторов СК.532.000.00-01 по ОСТ 5.5533-82
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.05.2014 15:00 GMT +308.05.2014 15:0008.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2014 15:0012.05.2014 15:0012.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404429Дата и время вскрытия заявок Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" г. Балашиха, ул. Белякова 1бРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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