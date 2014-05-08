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    Главная / Торги / Закупка двух компенсаторов СК.532.000.00-01 по ОСТ 5.5533-82

    Закупка двух компенсаторов СК.532.000.00-01 по ОСТ 5.5533-82

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2014 15:0008.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404429

    Уникальный номер закупки

    250414

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка двух компенсаторов СК.532.000.00-01 по ОСТ 5.5533-82

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Заявка на 2 компенсатора СК.532.000

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.05.2014 15:00 GMT +308.05.2014 15:0008.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2014 15:0012.05.2014 15:0012.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404429Дата и время вскрытия заявок Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.201428.05.2014 15:0028.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404429Подведение итогов не позднее Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компенчаторов СК.532.000.00-01- 2 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Криогенмаш" г. Балашиха, ул. Белякова 1бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сильфонный компенсатор СК.532.000.00-01"

    Кол-во: 2

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