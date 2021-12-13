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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard 0342300000121001876

    Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard 0342300000121001876

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0342300000121001876Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 StandardПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0342300000121001876

    Уникальный номер закупки

    0342300000121001876

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard 0342300000121001876

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)

    Дата публикации

    06.12.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
    Все закупки и тендеры ДФ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0342300000121001876Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard

    Начальная цена

    1 656 889,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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