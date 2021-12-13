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Номер извещения
0342300000121001876
Уникальный номер закупки
0342300000121001876
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard 0342300000121001876
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
06.12.2021 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению прав на использование и технической поддержке программного обеспечения VMware vSphere 7 Standard
Начальная цена
1 656 889,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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