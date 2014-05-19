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Номер извещения
ГП404401
Уникальный номер закупки
43-А-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Юг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2014 09:00 GMT +319.05.2014 09:0019.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404401Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2014 09:0022.05.2014 09:0022.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404401Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
26.05.2014 09:0026.05.2014 09:0026.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404401Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
02.06.2014 09:5002.06.2014 09:5002.06.2014 09:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404401Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
156,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
93 808,42 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
599,30 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край, Ставрополь, ул. М. Морозова, 56, литер А, А1, 1 этаж, пом. № 90-108, 110-112, 114; 0 этаж № 67-85, 87-89, 113Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2014 09:00 GMT +319.05.2014 09:0019.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404401Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2014 09:0022.05.2014 09:0022.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404401Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
26.05.2014 09:0026.05.2014 09:0026.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404401Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
27.05.2014 09:0027.05.2014 09:0027.05.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404401Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
363,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
310 830,92 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
855,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кореновская, д. 49, литер А, 1 этаж, помещения № 1- № 42Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2014 09:00 GMT +319.05.2014 09:0019.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404401Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2014 09:0022.05.2014 09:0022.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404401Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
26.05.2014 09:0026.05.2014 09:0026.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404401Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
02.06.2014 09:3002.06.2014 09:3002.06.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404401Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
112 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
224,8 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край г. Армавир, ул. Мира дом № 45 Литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2014 09:00 GMT +319.05.2014 09:0019.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404401Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2014 09:0022.05.2014 09:0022.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404401Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
26.05.2014 09:0026.05.2014 09:0026.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404401Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
27.05.2014 09:0027.05.2014 09:0027.05.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404401Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
604,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
253 646,48 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
419,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край, Ставрополь, ул. М. Морозова, 46, 1 этаж, номера на поэтажном плане 2-26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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