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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604361231
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка радиостанций с монтажом на автомобильную технику
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2016 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
Почтовый адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Контактный телефон
+7 3532 70-65-42
Факс
+7 3532 70-24-13
Адрес электронной почты
ords.zakupki@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вдовин Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60-лет Октября, 1/9, корпус 2
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиостанций с монтажом на автомобильной технике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2016 08:00 GMT +328.11.2016 08:0028.11.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604361231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанций с монтажом на автомобильной технике460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60-лет Октября, 1/9, корпус 2
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2016 08:0029.11.2016 08:0029.11.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604361231Дата и время вскрытия заявок Поставка радиостанций с монтажом на автомобильной технике460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60-лет Октября, 1/9, корпус 2
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиостанций с монтажом на автомобильной технике
Начальная цена
467 370,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предусмотрено закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Предусмотрено закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 467370