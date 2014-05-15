Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованием

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401094994 Уникальный номер закупки 197 Номер закупки Наименование закупки Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованием Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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