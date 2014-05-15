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Номер извещения
31401094994
Уникальный номер закупки
197
Наименование закупки
Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.04.2014 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2014 09:00 GMT +315.05.2014 09:0015.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401094994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованиемЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2014 09:0015.05.2014 09:0015.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401094994Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованиемЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401094994Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованиемЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.08.201428.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401094994Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованиемЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж систем динамического измерения весо-габаритных параметров грузов, а так же интеграция с существующим рентген-телевизионным оборудованием
Начальная цена
10 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, Аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
33.2
Документация лота
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