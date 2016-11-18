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Номер извещения
ГП611579
Уникальный номер закупки
2461
Наименование закупки
Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2016 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
oleg.sadkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садков Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2016 16:00 GMT +318.11.2016 16:0018.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП611579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2016 16:0018.11.2016 16:0018.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП611579Дата и время вскрытия заявок Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1Домодедово
Подведение итогов не позднее
30.11.2016 10:0030.11.2016 10:0030.11.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП611579Подведение итогов не позднее Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1Домодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1
Начальная цена
2 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой на объект/,начало поставке с 18.11.16/ поставка по 500-600 тонн в деньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2016 16:00 GMT +318.11.2016 16:0018.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП611579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2016 16:0018.11.2016 16:0018.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП611579Дата и время вскрытия заявок Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1Домодедово
Подведение итогов не позднее
30.11.2016 10:0030.11.2016 10:0030.11.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП611579Подведение итогов не позднее Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1Домодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка на объект: Асфальт мелкозернистый МБЗ-1
Начальная цена
2 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой на объект/,начало поставке с 18.11.16/ поставка по 500-600 тонн в деньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000