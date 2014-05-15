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Номер извещения
ГП404345
Уникальный номер закупки
39-А-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Юг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2014 11:00 GMT +315.05.2014 11:0015.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404345Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.2014 11:0020.05.2014 11:0020.05.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404345Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
22.05.2014 11:0022.05.2014 11:0022.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404345Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
23.05.2014 11:0023.05.2014 11:0023.05.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404345Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
444,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
73 333,09 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
165,12 кв. м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Александра Покрышкина дом.14, литер А1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2014 11:00 GMT +315.05.2014 11:0015.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404345Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.2014 11:0020.05.2014 11:0020.05.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404345Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
22.05.2014 11:0022.05.2014 11:0022.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404345Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
23.05.2014 11:0023.05.2014 11:0023.05.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404345Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
320,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 883,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
68,2 кв. м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского дом.213, литер ЕРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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