Лот 1

В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики.