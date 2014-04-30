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Номер извещения
ГП404342
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Погрузчик дизельный г/п - 5т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.04.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-10-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
r.abzalov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абзалов Ринат Джаудатович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2014 15:00 GMT +330.04.2014 15:0030.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404342Дата и время окончания срока приема заявок В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2014 15:0030.04.2014 15:0030.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404342Дата и время вскрытия заявок В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.05.2014 15:0015.05.2014 15:0015.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404342Подведение итогов не позднее В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.05.201415.05.2014 15:0015.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404342Подведение итогов не позднее В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В настоящее время ОАО "Уралмашзавод" прорабатывает вопрос закупки 5-ти тонного дизельного погрузчика. Основные технические характеристики и комплектация: 1. Тип двигателя - дизельный; 2. Высота подъема груза - не менее 3400мм; 3. Длина вил - не менее 2000мм; 4. Дорожный просвет - не менее 230мм; 5. Скорость движения - не менее 15 км/ч; 6. Тип трансмиссии - гидродинамическая; 7. Мощность двигателя - не менее 80л/сил; 8. Гарантия - не менее 3 лет. 9. Кабина с отоплением; 10. Комплект освещения; 11. Обзорное зеркало; 12. Сигнал заднего хода; 13. Техническая документация на русском языке. Коммерческие предложения должны содержать в себе все технические характеристики.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ОАО "Уралмашзавод", г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.22.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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