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Номер извещения
ГП404340
Уникальный номер закупки
17
Наименование закупки
Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.04.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-12-46
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
L.Repin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репин Лев Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2014 10:00 GMT +330.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404340Дата и время окончания срока приема заявок Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404340Дата и время вскрытия заявок Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404340Подведение итогов не позднее Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201406.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404340Подведение итогов не позднее Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение запроса котировок цен на право заключения договора на оказание услуг по страхованию имущества (карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав.№3 ОАО "Уралмашзавод".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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