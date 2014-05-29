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Номер извещения
31401091760
Уникальный номер закупки
201
Наименование закупки
Генератор рентгеновского излучения Spellman XRB160P&N192X4060
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2014 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Генератор рентгеновского излучения Spellman XRB160P&N192X4060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2014 09:00 GMT +329.05.2014 09:0029.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401091760Дата и время окончания срока приема заявок Генератор рентгеновского излучения Spellman XRB160P&N192X4060Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2014 09:0029.05.2014 09:0029.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401091760Дата и время вскрытия заявок Генератор рентгеновского излучения Spellman XRB160P&N192X4060Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Генератор рентгеновского излучения Spellman XRB160P&N192X4060
Начальная цена
270 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», Склад СМТС, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Аэропорт Кольцово
Все закупки и тендеры ПАО Аэропорт Кольцово
Адрес местонахождения
620910, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
3300000
33
Документация лота
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