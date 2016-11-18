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Номер извещения
ГП611411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда бурового насоса F-1300
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2016 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Якиманская набережная, 4 стр.1
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 1-ый Голутвинский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 721-81-76
Факс
+7 495 725-81-93
Адрес электронной почты
victoria.maslova@eriell.com
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2016 13:00 GMT +318.11.2016 13:0018.11.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП611411Дата и время окончания срока приема заявок Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2016 13:0018.11.2016 13:0018.11.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП611411Дата и время вскрытия заявок Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2016 17:3022.11.2016 17:3022.11.2016 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП611411Подведение итогов не позднее Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 насоса F1300
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усинск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Э.Г. Менеджмент Б.В., Филиал ООО Э.Г. Менеджмент Б.В.
Все закупки и тендеры Э.Г. Менеджмент Б.В., Филиал ООО Э.Г. Менеджмент Б.В.
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Якиманская набережная, 4 стр.1
119180, Российская Федерация, Москва, 1-ый Голутвинский пер., 6
Отсутствуют
09.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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