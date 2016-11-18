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    Главная / Торги / Аренда бурового насоса F-1300

    Аренда бурового насоса F-1300

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2016 13:0018.11.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП611411Дата и время окончания срока приема заявок Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП611411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда бурового насоса F-1300

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2016 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Э.Г. Менеджмент Б.В., Филиал ООО Э.Г. Менеджмент Б.В.
    Все закупки и тендеры Э.Г. Менеджмент Б.В., Филиал ООО Э.Г. Менеджмент Б.В.

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Якиманская набережная, 4 стр.1

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 1-ый Голутвинский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 721-81-76

    Факс

    +7 495 725-81-93

    Адрес электронной почты

    victoria.maslova@eriell.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2016 13:00 GMT +318.11.2016 13:0018.11.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП611411Дата и время окончания срока приема заявок Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2016 13:0018.11.2016 13:0018.11.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП611411Дата и время вскрытия заявок Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2016 17:3022.11.2016 17:3022.11.2016 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП611411Подведение итогов не позднее Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    22.11.201622.11.2016 17:3022.11.2016 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП611411Подведение итогов не позднее Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 насоса F1300

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усинск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % оплата в течение 30 дней по факту оказания услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Э.Г. Менеджмент Б.В., Филиал ООО Э.Г. Менеджмент Б.В.
    Все закупки и тендеры Э.Г. Менеджмент Б.В., Филиал ООО Э.Г. Менеджмент Б.В.

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Якиманская набережная, 4 стр.1

    119180, Российская Федерация, Москва, 1-ый Голутвинский пер., 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.1

    Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Аренда буровых насосов в количестве 2 единиц F 1300"

    Кол-во: 0

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