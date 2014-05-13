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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток"

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2014 11:0013.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404319Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404319

    Уникальный номер закупки

    36-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2014 11:00 GMT +313.05.2014 11:0013.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404319Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.05.2014 11:0016.05.2014 11:0016.05.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404319Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    20.05.2014 11:0020.05.2014 11:0020.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404319Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2014 12:1526.05.2014 12:1526.05.2014 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404319Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201426.05.2014 12:1526.05.2014 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404319Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Начальная цена

    180,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    82 260,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    82 260,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    457 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Столовая. Лит. А40. Хабаровский край, г. Бикин, ул. Подгорная в районе 220-221 км автомобильной дороги Хабаровск - ВладивостокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Приложением №3 к аукционной документации (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2014 11:00 GMT +313.05.2014 11:0013.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404319Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.05.2014 11:0016.05.2014 11:0016.05.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404319Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    20.05.2014 11:0020.05.2014 11:0020.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404319Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2014 11:0021.05.2014 11:0021.05.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404319Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.201421.05.2014 11:0021.05.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404319Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Начальная цена

    200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 560,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    37,8 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Магазин (помещение). Литер: А. Алтайский край, г. Алейск, ул. Ширшова, 16, стр. 37.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Приложением №3 к аукционной документации (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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