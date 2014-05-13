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Номер извещения
ГП404319
Уникальный номер закупки
36-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2014 11:00 GMT +313.05.2014 11:0013.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404319Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.05.2014 11:0016.05.2014 11:0016.05.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404319Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.05.2014 11:0020.05.2014 11:0020.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404319Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
26.05.2014 12:1526.05.2014 12:1526.05.2014 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404319Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
82 260,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
457 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Столовая. Лит. А40. Хабаровский край, г. Бикин, ул. Подгорная в районе 220-221 км автомобильной дороги Хабаровск - ВладивостокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2014 11:00 GMT +313.05.2014 11:0013.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404319Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.05.2014 11:0016.05.2014 11:0016.05.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404319Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.05.2014 11:0020.05.2014 11:0020.05.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404319Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.05.2014 11:0021.05.2014 11:0021.05.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404319Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 560,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
37,8 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Магазин (помещение). Литер: А. Алтайский край, г. Алейск, ул. Ширшова, 16, стр. 37.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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