Выполнение обслуживания и ревизии вентиляционных установок

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Обслуживание и ревизия вентиляционных установок согласно перечня установок для обслуживания вентиляторов ОАО «Уралмашзавод». Требования поставки документации при выполнении работ. При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: 1. Акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». 2. Отчет по результатам замеров в бумажном и электронном виде. 3. Составленные дефектные ведомости Срок выполнения работ 2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт проектирования и ревизии вентиляционных установок, указанным в техническом задании, подтвержденный референт-листом.