Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП404294 Уникальный номер закупки 100-ЗД/160414-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация №100-ЗД/160414-ОЗП

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