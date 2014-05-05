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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»

    Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2014 12:0005.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404294Дата и время окончания срока приема заявок Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404294

    Уникальный номер закупки

    100-ЗД/160414-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация №100-ЗД/160414-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2014 12:00 GMT +305.05.2014 12:0005.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404294Дата и время окончания срока приема заявок Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    06.05.2014 12:0006.05.2014 12:0006.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404294Дата и время вскрытия заявок Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2014 12:0002.06.2014 12:0002.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404294Подведение итогов не позднее Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201402.06.2014 12:0002.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404294Подведение итогов не позднее Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый одноэтапный запрос предложений №100-ЗД/160414-ОЗП на право заключения договора на поставку транспортных средств и строительной техники для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) в Челябинской области, п. Нагорный, ТЛК «Южноуральский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка транспортных средств и строительной техники"

    Кол-во: 13

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