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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2014 09:0012.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404278Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404278

    Уникальный номер закупки

    30-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2014 09:00 GMT +312.05.2014 09:0012.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404278Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.05.2014 09:0015.05.2014 09:0015.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404278Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    19.05.2014 09:0019.05.2014 09:0019.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404278Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2014 09:0020.05.2014 09:0020.05.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404278Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.201420.05.2014 09:0020.05.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404278Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    110,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,04 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    90,40

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, сан. "УрВО", д.26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением №3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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