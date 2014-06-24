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Номер извещения
31401079538
Уникальный номер закупки
194
Наименование закупки
Автомобиль «Скорая помощь» (санитарный автомобиль)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.04.2014 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль «Скорая помощь» (санитарный автомобиль)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2014 09:00 GMT +324.06.2014 09:0024.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401079538Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль «Скорая помощь» (санитарный автомобиль)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2014 09:0024.06.2014 09:0024.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401079538Дата и время вскрытия заявок Автомобиль «Скорая помощь» (санитарный автомобиль)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.07.2014 14:0017.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401079538Подведение итогов не позднее Автомобиль «Скорая помощь» (санитарный автомобиль)Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль «Скорая помощь» (санитарный автомобиль)
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603056, г. Нижний Новгород, Аэропорт, ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», производственная территория службы по наземному обслуживанию и спецтранспортуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
34
Документация лота
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