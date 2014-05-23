Лот 1

Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик:  выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности;  выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов);  выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта;  арендует площадку под станцию газификации;  обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме;  выполняет обслуживание объекта. Заказчик:  на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом;  обеспечивает готовность подъездных путей;  производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом;  обеспечивает охрану периметра станции газификации.