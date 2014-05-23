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Номер извещения
ГП404253
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.04.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик: выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности; выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов); выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта; арендует площадку под станцию газификации; обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме; выполняет обслуживание объекта. Заказчик: на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом; обеспечивает готовность подъездных путей; производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом; обеспечивает охрану периметра станции газификации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2014 10:00 GMT +323.05.2014 10:0023.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик: выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности; выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов); выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта; арендует площадку под станцию газификации; обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме; выполняет обслуживание объекта. Заказчик: на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом; обеспечивает готовность подъездных путей; производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом; обеспечивает охрану периметра станции газификации. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2014 10:0023.05.2014 10:0023.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404253Дата и время вскрытия заявок Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик: выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности; выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов); выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта; арендует площадку под станцию газификации; обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме; выполняет обслуживание объекта. Заказчик: на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом; обеспечивает готовность подъездных путей; производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом; обеспечивает охрану периметра станции газификации. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2014 15:0031.05.2014 15:0031.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404253Подведение итогов не позднее Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик: выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности; выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов); выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта; арендует площадку под станцию газификации; обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме; выполняет обслуживание объекта. Заказчик: на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом; обеспечивает готовность подъездных путей; производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом; обеспечивает охрану периметра станции газификации. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201431.05.2014 15:0031.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404253Подведение итогов не позднее Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик: выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности; выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов); выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта; арендует площадку под станцию газификации; обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме; выполняет обслуживание объекта. Заказчик: на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом; обеспечивает готовность подъездных путей; производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом; обеспечивает охрану периметра станции газификации. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод» при этом: Подрядчик: выполняет проекты и проводит их экспертизу промышленной безопасности; выполняет комплекс строительно-монтажных работ (за исключением монтажа фундаментов); выполняет пуско-наладочные работы и сдачу объекта; арендует площадку под станцию газификации; обеспечивает снабжение Заказчика кислородом в необходимом объеме; выполняет обслуживание объекта. Заказчик: на основании проекта площадки под станцию газификации производит строительство площадки в соответствии с проектом; обеспечивает готовность подъездных путей; производит необходимые отключения кислородопровода, для подключения системы централизованного снабжения газообразным кислородом; обеспечивает охрану периметра станции газификации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка газообразного кислорода для обеспечения производства западной площадки ОАО «Уралмашзавод», согласно ТЗ. Требования поставки документации при выполнении проектирования площадки: 1. Проектная и рабочая документация на электронном носителе – 1 экз. 2. Проектная и рабочая документация на бумажном носителе – 3 экз. 3. Заключение экспертизы – 1 экз. 4. Письмо Ростехнадзора о регистрации заключения ЭПБ – 1 экз. Организация, оказывающая услуги, должна иметь: соответствующий опыт проектирования и монтажа оборудования, указанного в техническом задании, подтвержденное референт-листом; являться надежным поставщиком газообразного кислорода. Срок выполнения работ до декабря 2014г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки , ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
74.20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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