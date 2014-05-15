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    Главная / Торги / ПРОДАЖА ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

    ПРОДАЖА ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2014 15:0015.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404241Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404241

    Уникальный номер закупки

    562/30

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПРОДАЖА ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.04.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на продажу

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 912 217-18-78

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shashmurin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шашмурин Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.201422.05.2014 15:0022.05.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404241Дата окончания срока рассмотрения заявок ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2014 15:0023.05.2014 15:0023.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404241Подведение итогов не позднее ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201423.05.2014 15:0023.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404241Подведение итогов не позднее ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад: г.Екатеринбург пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Заявка на продажу

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист "

    Кол-во: 8900

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