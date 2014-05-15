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Номер извещения
ГП404241
Уникальный номер закупки
562/30
Наименование закупки
ПРОДАЖА ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.04.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 217-18-78
Факс
{}
Адрес электронной почты
shashmurin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шашмурин Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.201422.05.2014 15:0022.05.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404241Дата окончания срока рассмотрения заявок ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.05.2014 15:0023.05.2014 15:0023.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404241Подведение итогов не позднее ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.05.201423.05.2014 15:0023.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404241Подведение итогов не позднее ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ПРОДАЖАГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад: г.Екатеринбург пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
27
Документация лота
Кол-во: 8900
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