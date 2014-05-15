ПРОДАЖА ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП404241 Уникальный номер закупки 562/30 Номер закупки Наименование закупки ПРОДАЖА ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79 п.4.3 09Г2С -14Предел текучести не менее 335 Н/мм2 (Механические испытания согласно ГОСТ 5520-79 п.4.3 на 10% листов от партии)ТОПН-ООграничения по хим. составу: P не более 0.35%, S не более 0,35%Раскрои: 20*1910*5080 – 1600тн.; 22*1910*5080 – 1800тн; 22*1910*10040 – 5500тн.Страна происхождения РФДата производства 2014 год.Лист поставляется с оригинальными сертификатами качества. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Заявка на продажу

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 912 217-18-78 Факс {} Адрес электронной почты shashmurin@ekb.ru Ф.И.О. контактного лица Шашмурин Дмитрий Викторович Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Закупки и тендеры Металлы основные Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru