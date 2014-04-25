Лот 1

1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.