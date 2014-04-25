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    Главная / Торги / Закупка масел индустриальных

    Закупка масел индустриальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.04.2014 23:3025.04.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404269Дата и время окончания срока приема заявок 1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404269

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел индустриальных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Спецификация к договору поставки ЗАО "Комплексное обеспечение"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Юридический адрес

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    Почтовый адрес

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Контактный телефон

    +7 962 321-59-06

    Факс

    +7 8352 28-33-93

    Адрес электронной почты

    as.stepanov@tplants.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика

    Закупки и тендеры Тракторы для сельского хозяйства прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.04.2014 23:30 GMT +325.04.2014 23:3025.04.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404269Дата и время окончания срока приема заявок 1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    25.04.2014 08:3025.04.2014 08:3025.04.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404269Дата и время вскрытия заявок 1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    28.04.2014 16:3028.04.2014 16:3028.04.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404269Подведение итогов не позднее 1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.Чебоксары

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.04.201428.04.2014 16:3028.04.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404269Подведение итогов не позднее 1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1 По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту - "Товар") в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором, и указанные в Спецификациях. 1.2 Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Начальная цена

    1 544 158,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Разовая поставка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чувашская Республика, г. ЧебоксарыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 35-40 дней. Стоимость лота с учетом доставки до г. Чебоксары

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Адрес местонахождения

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.31

    Производство колесных тракторов

    Документация лота

    Спецификация к договору поставки ЗАО "Комплексное обеспечение"

    28.09.2016

    Проект договора поставки

    27.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло индустриальное И-Л-С-10"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 2"

    "МАСЛО ТСП-10"

    Кол-во: 11500

    "Позиция 3"

    "МАСЛО ИГП-18 ОСТ38.014.12-87"

    Кол-во: 9100

    "Позиция 4"

    "Масло индустриальное И-20А"

    Кол-во: 17500

    "Позиция 5"

    "Масло индустриальное И-40А"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 6"

    "Масло индустриальное ИГП-38"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 7"

    "Масло авиационное МС-20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ"

    Кол-во: 200

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