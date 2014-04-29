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Номер извещения
31401066073
Уникальный номер закупки
185
Наименование закупки
Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.04.2014 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2014 09:00 GMT +329.04.2014 09:0029.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401066073Дата и время окончания срока приема заявок Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2014 09:0029.04.2014 09:0029.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401066073Дата и время вскрытия заявок Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.07.2014 14:0001.07.2014 14:0001.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401066073Подведение итогов не позднее Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)
Начальная цена
3 330 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», 443901, г. Самара, аэропорт «Самара»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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