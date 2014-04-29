Поисково-спасательный автомобиль на базовом шасси КАМАЗ 4326 (4х4), ДЗК за кабиной (или эквивалент)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт; 30 % - авансовый платеж; 60% от стоимости контракта оплачиваются после подписания акта приёма-передачи; 10% от стоимости контракта оплачиваются после подписания акта ввода в эксплуатацию.Поставка в течение 50 рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет поставщика.