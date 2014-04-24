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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401066052
Уникальный номер закупки
186
Наименование закупки
Поставка контроллера беспроводных точек доступа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.04.2014 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контроллера беспроводных точек доступа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2014 09:00 GMT +324.04.2014 09:0024.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401066052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контроллера беспроводных точек доступаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.04.2014 09:0024.04.2014 09:0024.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401066052Дата и время вскрытия заявок Поставка контроллера беспроводных точек доступаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.05.2014 14:0029.05.2014 14:0029.05.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401066052Подведение итогов не позднее Поставка контроллера беспроводных точек доступаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контроллера беспроводных точек доступа
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией (Приложением №1 к Техническому заданию).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620025, г. Екатеринбург, ул. Стартовая 4 (база СМТС)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
32
Документация лота
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