Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

-Безналичный расчет; -Предоплата до 50%; -Остальная сумма по факту поставки в течение 10 рабочих дней. *Предложения по расчету предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются.Поставка в течение 60 календарных дней после подписания договора