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    Главная / Торги / Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов

    Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401065822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401065822

    Уникальный номер закупки

    174

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.04.2014 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Документация версия 7

    Решение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-36-20

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соболева Галина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2014 09:00 GMT +301.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401065822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.07.2014 09:0001.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401065822Дата и время вскрытия заявок Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2014 16:0014.08.2014 16:0014.08.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401065822Подведение итогов не позднее Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.201414.08.2014 16:0014.08.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401065822Подведение итогов не позднее Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов

    Начальная цена

    55 010 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Совместная закупка для ОАО "Аэропорт Кольцово", ОАО "МАК" 1) ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, г. Екатеринбург, производственная территория службы спецтранспорта и ремонта; 2)443901, г. Самара, аэропорт «Самара», ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», производственная территория службы спецтранспорта и ремонта.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. - 30 % - авансовый платеж - 60 % - по факту поставки - 10 % - после подписания акта ввода в эксплуатацию *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются. Поставка в течение 120 рабочих дней с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Документация версия 7

    29.09.2016

    Решение о внесении изменений

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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