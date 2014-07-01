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Номер извещения
31401065822
Уникальный номер закупки
174
Наименование закупки
Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.04.2014 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2014 09:00 GMT +301.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401065822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.07.2014 09:0001.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401065822Дата и время вскрытия заявок Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 16:0014.08.2014 16:0014.08.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401065822Подведение итогов не позднее Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судовЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов
Начальная цена
55 010 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Совместная закупка для ОАО "Аэропорт Кольцово", ОАО "МАК" 1) ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, г. Екатеринбург, производственная территория службы спецтранспорта и ремонта; 2)443901, г. Самара, аэропорт «Самара», ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», производственная территория службы спецтранспорта и ремонта.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
50.10
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