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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП404153
Уникальный номер закупки
22-А-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Юг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
09.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2014 10:00 GMT +329.04.2014 10:0029.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404153Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404153Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.05.2014 10:0012.05.2014 10:0012.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404153Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.05.2014 10:0013.05.2014 10:0013.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404153Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
102,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
58 180,24 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
568,0 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская область, Калачевский район, п. Октябрьский, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2014 10:00 GMT +329.04.2014 10:0029.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404153Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404153Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.05.2014 10:0012.05.2014 10:0012.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404153Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.05.2014 10:0013.05.2014 10:0013.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404153Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
295,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
449 971,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1522,9 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская область, р. П. Горьковский, ул. им Валентины Терешковой, 42аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2014 10:00 GMT +329.04.2014 10:0029.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404153Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404153Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.05.2014 10:0012.05.2014 10:0012.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404153Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.05.2014 10:0013.05.2014 10:0013.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404153Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВААдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
102,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
57 002,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
554,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская область, Калачевский район, п. Октябрьский, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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