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Номер извещения
ГП404143
Уникальный номер закупки
03/06-ЗД/020414-ОЗП
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/06-ЗД/020414-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования АБХМ (3 лота).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 863 263-05-74
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Циркуляционный насос охлаждающей воды SCPV 350/500НА-110/6 G=1200м³/ч; Н=23м вод. ст.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2014 12:00 GMT +322.04.2014 12:0022.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404143Дата и время окончания срока приема заявок Циркуляционный насос охлаждающей воды SCPV 350/500НА-110/6 G=1200м³/ч; Н=23м вод. ст.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2014 12:0023.04.2014 12:0023.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404143Дата и время вскрытия заявок Циркуляционный насос охлаждающей воды SCPV 350/500НА-110/6 G=1200м³/ч; Н=23м вод. ст.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
19.05.2014 12:0019.05.2014 12:0019.05.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404143Подведение итогов не позднее Циркуляционный насос охлаждающей воды SCPV 350/500НА-110/6 G=1200м³/ч; Н=23м вод. ст.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Циркуляционный насос охлаждающей воды SCPV 350/500НА-110/6 G=1200м³/ч; Н=23м вод. ст.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Циркуляционный насос хладагента CPV 200/390HA-132-T4-C1/E1(FC) G=770м³/ч; Н=40м вод. ст. либо аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2014 12:00 GMT +322.04.2014 12:0022.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404143Дата и время окончания срока приема заявок Циркуляционный насос хладагента CPV 200/390HA-132-T4-C1/E1(FC) G=770м³/ч; Н=40м вод. ст. либо аналог Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2014 12:0023.04.2014 12:0023.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404143Дата и время вскрытия заявок Циркуляционный насос хладагента CPV 200/390HA-132-T4-C1/E1(FC) G=770м³/ч; Н=40м вод. ст. либо аналог Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
19.05.2014 12:0019.05.2014 12:0019.05.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404143Подведение итогов не позднее Циркуляционный насос хладагента CPV 200/390HA-132-T4-C1/E1(FC) G=770м³/ч; Н=40м вод. ст. либо аналог Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Циркуляционный насос хладагента CPV 200/390HA-132-T4-C1/E1(FC) G=770м³/ч; Н=40м вод. ст. либо аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запорно-регулирующая арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2014 12:00 GMT +322.04.2014 12:0022.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404143Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматураРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2014 12:0023.04.2014 12:0023.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404143Дата и время вскрытия заявок Запорно-регулирующая арматураРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
19.05.2014 12:0019.05.2014 12:0019.05.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404143Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорно-регулирующая арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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